Петросян предоставил Степаненко право выбора имущества

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Евгений Петросян предоставил Елене Степаненко право выбрать имущество, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, право выбора предоставлено Степаненко, однако ценные вещи "просим поделить поровну".

Адвокат отметил, у Петросяна и Степаненко нет имущества за пределами РФ.

"Имущество только на территории РФ, патриоты. Основным источником является Евгений Ваганович, его доходы и гонорары значительны выше, и это не требует доказательств", – цитирует Жорина Агентство "Москва".

По словам адвоката, супруги не заключали брачный контракт.

В Хамовническом суде рассматривают иск Елены Степаненко к Евгению Петросяну. Артистка хочет отсудить у него 80 процентов совместно нажитого имущества, а это полтора миллиарда рублей передает телеканал Москва 24.

По словам Жорина, по закону супруги должны разделить имущество напополам.

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества перенесли на 13 августа из-за принятия встречного иска. Сами супруги в суд не пришли, их интересы представляли адвокаты.