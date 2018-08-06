Петросян предоставил Степаненко право выбора имущества

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Евгений Петросян предоставил Елене Степаненко право выбрать имущество, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.
По его словам, право выбора предоставлено Степаненко, однако ценные вещи "просим поделить поровну".
Адвокат отметил, у Петросяна и Степаненко нет имущества за пределами РФ.
"Имущество только на территории РФ, патриоты. Основным источником является Евгений Ваганович, его доходы и гонорары значительны выше, и это не требует доказательств", – цитирует Жорина Агентство "Москва".
По словам адвоката, супруги не заключали брачный контракт.
В Хамовническом суде рассматривают иск Елены Степаненко к Евгению Петросяну. Артистка хочет отсудить у него 80 процентов совместно нажитого имущества, а это полтора миллиарда рублей передает телеканал Москва 24.
По словам Жорина, по закону супруги должны разделить имущество напополам.
Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества перенесли на 13 августа из-за принятия встречного иска. Сами супруги в суд не пришли, их интересы представляли адвокаты.
Адвокат рассказал подробности по делу Петросяна и Степаненко
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