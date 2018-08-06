Россияне стали меньше жениться в 2018 году

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За первое полугодие 2018 года число заключенных браков в России сократилось на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, за первые шесть месяцев 2018 года жители России заключили 381 079 браков, в то время как в 2017 году россияне женились 410 817 раз.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2017 году поженились свыше 90 тысяч пар. Это более чем на четыре тысячи больше, чем в 2016-м. В столичном управлении ЗАГС отметили, несмотря на расхожее мнение, что официальные браки уже утратили силу, москвичи стали жениться и выходить замуж чаще.
Среди дворцов бракосочетания наибольшей популярностью у горожан пользуется №4 на Бутырской улице, затем №1 в Малом Харитоньевском переулке. Замыкает тройку лидеров Дворец бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев. Летом же наиболее востребованными оказываются музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также усадьбы Люблино и Кусково.
В начале августа Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.
Утвержденные президентом нормы дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. Подать заявление можно будет в период от месяца до года до желаемой даты, в том числе дистанционно через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.
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