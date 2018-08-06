СК начал проверку после гибели подростка от удара током

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Следователи начали проверку по факту гибели подростка в Москве от удара током. Тело 14-летнего подростка было обнаружено в квартире одного из жилых домов на улице Грайвороновская 5 августа.

По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током во время самостоятельного ремонта компьютера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает Агентство "Москва".

В рамках проверки проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить обстоятельства и причины смерти.

Ранее сообщалось, что водонагреватель чуть не убил московскую семью и едва не лишил их крова. Из-за взрыва обогревателя в доме рухнуло несколько стен, хозяин квартиры спал, и его засыпало обломками.