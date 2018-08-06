Ученые из России и Германии создали платформу для уничтожения раковых клеток

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Ученые из России и Германии совершили прорыв в области технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Специалисты открыли гибридный наноматериал, который может служить платформой для обнаружения раковых клеток в любом месте организма и адресной доставки препаратов в эти клетки, сообщает газета "Известия".
Это открытие позволит специалистам в ближайшие годы разработать и внедрить новые средства лечения опухолей.
"Помеченные" клетки находятся с помощью магнитно-резонансного сканера. После обнаружения клетки уничтожаются или магнитным полем, или лекарством.
Один из участников исследования, доцент РНИМУ имени Пирогова и руководитель лаборатории биомедицинских наноматериалов НИТУ "МИСиС" Максим Абакумов сообщил, что ученые создали гибрид, способный на себе нести лекарство.
"Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести. Получилась этакая "наногантель", – сказал он.
Специалисты проверили изобретение на лабораторных мышах, которым предварительно привили злокачественные новообразования.
В "наногантель" можно поместить практически любой препарат.
Ранее сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина собирается развивать медицинский туризм. Кроме того сообщалось, что специалисты Российского онкологического центра имени Блохина разработали программу по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года.
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