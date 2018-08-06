Ученые составили Топ-5 самых отвратительных запахов

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Запах сероводорода, напоминающий тухлые яйца, возглавил рейтинг самых отвратительных запахов, составленный научным порталом ScienceAlert на основе проведенных исследований.

Следом в топ-5 расположился фрукт дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, напоминающие запахи от гнилого яйца до карамели.

Третье место досталось цветку Раффлезия Арнольда. Он имеет трупный запах с нотками гниения и рыбы. Такой запах привлекает насекомых, которые опыляют цветок.

Четвертое место – у сыра Вье Булонь, пятое – у малого муравьеда. Ученые отмечают, что муравьед пахнет в несколько раз хуже скунса. Это помогает ему защититься от хищников.

Ранее астрономы из Оксфордского университета обнаружили сероводород в верхнем слое атмосферы Урана. Это стало возможным благодаря изучению солнечного света, который отражает планета.