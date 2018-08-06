Более 11 тысяч женщин прошли бесплатное маммографическое обследование в Москве

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Бесплатное маммографическое обследование в рамках пилотного городского проекта "Скрининг рака молочной железы" с марта прошли более 11 тысяч москвичек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Целью программы стало раннее выявление бессимптомного рака молочной железы у женщин, находящихся в группе риска. Это пациентки в возрасте от 50 до 69 лет, которые не делали маммографию в течение последних двух лет.

Из 11 060 женщин, прошедших маммографию, 1 789 направили на дополнительное обследование. Злокачественные образования на ранней стадии обнаружили у 36 пациенток.

В программе участвуют восемь медицинских организаций столичного Депздрава. Адреса медицинских организаций и телефоны для записи размещены на портале скрининграка.рф.

Если пациентка не прикреплена к медучреждению, которое участвует в пилотном проекте, она может пройти маммографию в рамках программы диспансеризации по месту жительства.