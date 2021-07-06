Врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья

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Специалисты-медики в новом исследовании отметили высокую пользу шоколада для человека с точки зрения содержащихся в нем веществ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Шоколад может взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, такими как дофамин, серотонин и эндорфин (содержащиеся в какао и шоколаде), которые способствуют регулированию аппетита и улучшению настроения", – указано в докладе.

Специалисты отметили пользу какао-порошка для сердца. Было установлено, что за счет флаванол – особых растительных соединений – улучшается кровообращение, снижается давление и воспаление. Кроме того, вещество регулирует уменьшение холестерина.

Фланаволы защищают клетки человека от окислительного стресса и иных повреждений клеток, в том числе возрастных. В частности, это помогает вести профилактику болезни Альцгеймера.

Еще одно полезное свойство шоколада – усиление мозговой активности за счет кофеина и теобромина.

При положительных свойствах шоколада врачи также советуют не забывать о правильном выборе продукта. Чем меньше в плитке или порошке сахара, тем ниже вероятность резкого снижения самочувствия после падения уровня сахара в крови.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасов ранее представил свой топ полезных перекусов. В топ-3, по мнению специалиста, входят пудинг с семенами чиа, исландский сквир и горький шоколад с миндалем.