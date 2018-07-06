Россияне не поддержали идею отказаться от плацкарта

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Около 70 процентов россиян не хотят отказываться от плацкартных вагонов, хотя им не комфортно ездить в них. Согласно опросу, проведенному OneTwoTrip, 73 процента респондентов негативно отнеслись к идее отказа от плацкарта, передает РИА Новости.

Поддержали идею только 23 процента опрошенных. 35 процентов респондентов указали, что они чувствуют себя не удобно в плацкартных поездах, но готовы потерпеть ради экономии денег.

Большинство негативных эмоций в плацкарте вызывают запахи и относительная чистота. Также, опрошенных раздражала необходимость делить пространство с большим количеством людей. Третье место в рейтинге неудобств досталось тесноте и неудобным полкам.

В опросе участвовали 1500 человек.

Ранее сообщалось, что компания РЖД планирует модернизировать плацкартные вагоны. На смену им должны прийти более современные – с кондиционерами, беспроводным интернетом, душевыми кабинами и биотуалетами. Вместо купе проводника планируют разместить сервисную зону с вендинговыми аппаратами.