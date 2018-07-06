Рособрнадзор запретил Институту экономики и социального развития набирать студентов

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В Институт экономики и социального развития запретили принимать студентов из-за неисполнений предписаний Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в НВОУ "Институт экономики и социального развития", – сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает Агентство "Москва".

Как отмечается, из-за того, что несоответствия содержания и качества подготовки студентов по государственным образовательным стандартам не были устранены, ведомство лишило госаккредитации направление "38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат)" Уральского социально-экономический института (филиале) Академии труда и социальных отношений.