Рособрнадзор запретил Институту экономики и социального развития набирать студентов

6 июля, 15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Институт экономики и социального развития запретили принимать студентов из-за неисполнений предписаний Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в НВОУ "Институт экономики и социального развития", – сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает Агентство "Москва".
Как отмечается, из-за того, что несоответствия содержания и качества подготовки студентов по государственным образовательным стандартам не были устранены, ведомство лишило госаккредитации направление "38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат)" Уральского социально-экономический института (филиале) Академии труда и социальных отношений.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: