Минтруд приведет потребительскую корзину к нормам здорового питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания к 2021 году, сообщает газета "Известия".
В список собираются добавить больше мяса, полезных продуктов и фруктов, а количество круп и мучного сократить. Эксперты считают, что цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30 процентов.
В потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Она рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Понятие используют при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.
Рациональные нормы здорового питания утверждал Минздрав. Согласно им, трудоспособный человек должен за год съедать 96 килограммов круп и мучного (в нынешней потребительской корзине – 126 килограммов), 73 килограммов мяса (в корзине 58 килограммов), 325 килограммов молочных продуктов (290 килограммов), 140 килограммов овощей и 100 килограммов фруктов (114 и 60 килограммов соответственно).
Текущий состав корзины не менялся с 2013 года. По закону, власти должны пересматривать ее раз в пять лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: