Более 780 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса собрали жители Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Москвичи собрали свыше 780 тонн гуманитарной помощи для прибывающих из ДНР, ЛНР и Украины в Россию беженцев, сообщила председатель комитета общественных связей Москвы Екатерина Драгунова.

"Чаще всего москвичи приносят необходимые товары в штаб по сбору гуманитарной помощи, который располагается в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Всего в столице работают 12 штабов по сбору гуманитарной помощи: центральный – в ресурсном центре и 11 окружных", – приводит ТАСС ее слова.

В настоящее время не запланировано открытие новых пунктов.

По словам Драгуновой, набор в отдельный волонтерский корпус в рамках акции "Москва помогает" ведется каждый день, на данный момент в нем насчитываются более 5,3 тысячи человек. Добровольцы помогают осуществлять прием и сортировку гумпомощи в коробки для транспортировки, а также проверяют сроки годности товаров и распределяют все предметы по категориям.

Председатель комитета добавила, что штабы работают ежедневно, без выходных с 10:00 до 19:00.

Всего свыше 24,8 тысячи жителей столицы и 67 московских организаций оказали помощь действующим штабам.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, эвакуировали в Россию из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР за сутки.

По его словам, в общей сложности с начала спецоперации удалось эвакуировать 1 576 301 человека, из которых 257 156 – дети.

Мизинцев также рассказал, что на Украину доставили 24 652,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Он отметил, что была проведена 1 081 гуманитарная акция.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

