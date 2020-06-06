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Общество

12:31

В Финский залив выпустили пять спасенных тюленей

общество животные

В Финский залив выпустили пятерых спасенных тюленят

В Финский залив выпустили пять спасенных тюленей, передает телеканал Москва 24.

Животных, которые из-за аномально теплой зимы остались без присмотра взрослых самок, выходили специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.

Несколько месяцев сотрудники не только заботились о здоровье тюленей, но и готовили их к самостоятельной жизни.

Троим детенышам даже успели дать клички. Их называли Радужная, Лучистая и Слава. В прошлом месяце в Финский залив отпустили еще 10 серых тюленей. Всего за семь лет работы спасено 78 ластоногих.

Ранее французские ученые обнаружили, что многие виды живых организмов, особенно морских животных, мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам. Причиной изменений названы катастрофические изменения климата.

Специалисты проанализировали 258 научных работ об изменении мест обитания более чем 12 тысяч бактерий, грибов, растений и животных.

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