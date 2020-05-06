Собянин и Попова выступят с докладами по снятию ограничений

15:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр столицы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 6 мая, выступят с докладами по поэтапному снятию ограничительных мер, передает РИА Новости.
Заявления будут сделаны в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Во многом сегодня мы с вами услышим от Поповой, от Собянина их соображения по возможной процедуре и поэтапности снятия этих мер", – уточнил Песков.
По словам представителя Кремля, будет рассматриваться эффективность первого и второго пакета мер поддержки населения и экономики на фоне COVID-19.
Также Песков подчеркнул, что ожидается внушительный состав участников. Совещание главы государства начнется в районе 16:00.
В России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончалось 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.
Ранее стало известно, что ученые сдвинули срок завершения пандемии в РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: