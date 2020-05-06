Собянин и Попова выступят с докладами по снятию ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр столицы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 6 мая, выступят с докладами по поэтапному снятию ограничительных мер, передает РИА Новости.

Заявления будут сделаны в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Во многом сегодня мы с вами услышим от Поповой, от Собянина их соображения по возможной процедуре и поэтапности снятия этих мер", – уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, будет рассматриваться эффективность первого и второго пакета мер поддержки населения и экономики на фоне COVID-19.

Также Песков подчеркнул, что ожидается внушительный состав участников. Совещание главы государства начнется в районе 16:00.

В России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончалось 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.

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