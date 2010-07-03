Участников "Бессмертного полка" призвали не использовать металл для транспарантов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали участников не использовать металл при создании транспарантов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артема Хуторского.

"Мы убедительно просим воздержаться от использования металлических изделий, труб, прутьев при изготовлении транспарантов. Мы категорически против этого, а правоохранительные органы также будут обращать на это внимание", – отметил Хуторский.

Он также рекомендовал жителям и гостям столицы делать транспаранты из пластика. "Также просим заранее перед шествием проверить свои сумки, чтобы не было колюще-режущих предметов, стеклянной тары", – сказал Хуторской.

Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.