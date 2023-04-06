Законопроект о меде внесут в Госдуму до конца весенней сессии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министерство сельского хозяйства России поддержало внесение в Госдуму законопроекта, определяющего понятие меда и продукции пчеловодства. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект "Об изменениях статьи 2 закона "О пчеловодстве в РФ" будет внесен в Госдуму до окончания весенней сессии, заявил газете первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин.

"Законопроект получил поддержку министерства сельского хозяйства и госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Сейчас мы будем вносить его в Госдуму, он туда поступит до конца весенней сессии", – сообщил Митин.

В законопроекте будут введены новые понятия, такие как "мед" и "продукция пчеловодства". Согласно нему, к "меду" будет относиться природный продукт, образующийся в результате жизнедеятельности пчел, а к "продукции пчеловодства" отнесут изделия, которые определены документами по стандартизации.

Роскачество заявило изданию, что в 2020 году, согласно исследованию 46 наиболее популярных марок меда, реализуемого в РФ, 22% марок оказалось фальсификатом, состоящим из глюкозно-фруктового сиропа или глюкозно-мальтозной патоки. При этом почти в половине марок был недостоверно указан ботанический вид меда.

Митин добавил, что из-за отсутствия определения меда в базовом законе о пчеловодстве, под видом природного продукта продаются не имеющие к нему отношения товары.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому стоит отказаться от меда в рационе. По ее словам, мед не рекомендуется есть при аллергии, лишнем весе, сахарном диабете и жировом гепатозе (жировой болезни печени).



"Доктор 24": мед

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