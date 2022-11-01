Диетолог назвала допустимое число ложек меда в день

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько ложек меда можно съедать в день без вреда для фигуры. Об этом сообщает News.ru.

Специалист напомнила, что в меде содержится большое количество сахара и фруктозы, поэтому в день можно съедать максимум две ложки, чтобы не набрать лишние килограммы.

"От фруктозы можно быстро поправиться, тем более что в меде нет клетчатки. Тем, кто не хочет поправляться, с учетом всех сахаров можно съесть одну ложку меда перед сном с молочным продуктом, можно добавить в творог, максимум две ложки в течение дня", – рассказала Соломатина.

Она подчеркнула, что мед лучше всего есть свежим, так как со временем он теряет полезные свойства.

Соломатина подчеркнула, что из-за иммуномодулирующих свойств, согревающего и успокаивающего эффекта мед отлично подходит для употребления в осенний период.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с нарушением углеводного обмена не злоупотреблять чаем с медом из-за высокого содержания сахара в нем. По ее словам, употребление такого напитка может усугубить ситуацию.

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