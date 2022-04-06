Москва 24: специалисты расскажут, как пережить сезон аллергии

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7 апреля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Весеннее обострение: как пережить сезон аллергии?".

О методах профилактики сезонной аллергии расскажут:



заместитель директора по клинической работе, главный врач ФГБУ "Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства России Наталья Ильина;

научный руководитель "Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии", вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин.

Смотрите прямую трансляцию 7 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.