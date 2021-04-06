Потребление говядины в России снизилось до минимума за 10 лет – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последние десять лет.
Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, спрос на говядину снижается второй год подряд, пишет газета "Коммерсант".
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
По его словам, после перехода на дистанционный режим работы и неопределенности с доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка.
Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент отельно-ресторанного бизнеса, сократившийся в 2020 году, указал Юшин.
Он также объяснил, что снижение спроса наблюдается в сегменте молочных пород, который занимает 80 процента рынка.
При этом потребление говядины мясных пород увеличилось в пять раз, премиальных отрубов – в двенадцать. Также на 103 процента вырос экспорт за рубеж.
Ранее аналитики рассказали, что в столице ощутимо вырос спрос на веганские продукты – растительные сосиски и гороховую колбасу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: