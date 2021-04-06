Потребление говядины в России снизилось до минимума за 10 лет – СМИ

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Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4 процента до 1,94 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последние десять лет.

Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, спрос на говядину снижается второй год подряд, пишет газета "Коммерсант".

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

По его словам, после перехода на дистанционный режим работы и неопределенности с доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка.

Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент отельно-ресторанного бизнеса, сократившийся в 2020 году, указал Юшин.

Он также объяснил, что снижение спроса наблюдается в сегменте молочных пород, который занимает 80 процента рынка.

При этом потребление говядины мясных пород увеличилось в пять раз, премиальных отрубов – в двенадцать. Также на 103 процента вырос экспорт за рубеж.

Ранее аналитики рассказали, что в столице ощутимо вырос спрос на веганские продукты – растительные сосиски и гороховую колбасу.