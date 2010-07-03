Тепло закрепится в столице на выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в Москве 6 апреля составит от 9 до 11 градусов выше нуля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Метеорологи утверждают, что горожан ждет переменная облачность без осадков. А в Подмосковье столбики термометров покажут до 14 градусов тепла. "Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду", – сказал синоптик Александр Синенков.

По его словам, в течение дня атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Это примерно на восемь единиц выше нормы. Люди с метеозависимостью и гипертонией могут почувствовать себя хуже.

Теплая погода сохранится и в воскресенье. Помимо этого, 7 апреля над столицей станет больше солнечного света.

Ранее синоптики отмечали, что теплая и солнечная погода в Москве установится только на следующей неделе. А пока лучше повременить с рассадой и не открывать мотосезон.

