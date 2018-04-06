Павел Дуров стал гражданином Великобритании

Фото: AP/Tatan Syuflana

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании.

Кроме того, его компания Telegram Open Network зарегистрировалась в Лондоне 28 февраля. Об этом сообщается в официальном реестре фирм британского правительства, передает РИА Новости.

Отмечается, что компания Дурова имеет уставной капитал в размере 800 миллионов долларов. Ее офис находится на Ватерлоо-роуд.

4 апреля завершился 15-дневный срок, который Роскомнадзором отвел Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. 6 апреля ведомство подало исковое заявление в Таганский районный суд об ограничении доступа в России к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Юристы Telegram заявили, что мессенджер не имеет технической возможности предоставить ФСБ ключи от переписки и не планирует исполнять эти требования в силу их неконституционности.