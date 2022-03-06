Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В воскресенье, 6 марта, в столичном регионе будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +1...-1, в Подмосковье – +2...-3 градуса. Ветер подует западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вилфанд рассказал, что в Международный женский день в столице ожидается до -5 градусов, а после 8 марта начнется похолодание.

В среду и четверг, 9 и 10 марта, в столичном регионе прогнозируется температура на семь градусов ниже климатической нормы – до -12 градусов.

Кроме того, с 9 марта в нескольких регионах России ожидается аномальное похолодание. Воздушные массы из самых холодных российских регионов и антициклон сформируют очень редкий процесс – ультраполярное вторжение.