Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
В воскресенье, 6 марта, в столичном регионе будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +1...-1, в Подмосковье – +2...-3 градуса. Ветер подует западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вилфанд рассказал, что в Международный женский день в столице ожидается до -5 градусов, а после 8 марта начнется похолодание.
В среду и четверг, 9 и 10 марта, в столичном регионе прогнозируется температура на семь градусов ниже климатической нормы – до -12 градусов.
Кроме того, с 9 марта в нескольких регионах России ожидается аномальное похолодание. Воздушные массы из самых холодных российских регионов и антициклон сформируют очень редкий процесс – ультраполярное вторжение.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 6 марта
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