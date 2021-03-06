Синоптики рассказали о погоде в столице 6 марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 6 марта, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 7 градусов мороза, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться промежуточным гребнем антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в мегаполисе составит минус 3-5 градусов, в Подмосковье – до минус 7 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 метро в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Начиная с 8 марта температура воздуха в столице начнет стремительно падать. Так, в Международный женский день в городе будет около -6 градусов, а уже во вторник – около -12 градусов. Аналогичная погода сохранится и в среду.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице до конца недели. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Действовать предупреждение будет до 11 часов 7 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

