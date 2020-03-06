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Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Всего к настоящему моменту в Италии заражено новым вирусом свыше 4,6 тысячи человек, излечились уже 523 человека. Больше всего зараженных выявлено в Ломбардии (2612 случая), Эмилии-Романье (870 случаев) и Венето (488). Всего заражения выявлены в 21 регионе Италии.

4 марта совет министров Италии принял решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки коронавируса. Образовательные учреждения будут закрыты в стране до середины марта.

На фоне этих событий рейсы в итальянские города в столичных аэропортах потеряли спрос. По словам сотрудников Внуково, количество пассажиров очень маленькое для этого сезона, несмотря на то что в стране сейчас идет пик катания на горных лыжах и сноуборде.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.

