Скончалась сценарист документального фильма "Обыкновенный фашизм"

Культуролог и кинокритик, сценарист документального фильма "Обыкновенный фашизм" Майя Туровская скончалась на 95-м году жизни, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главреда журнала "Сеанс" Любовь Аркус.
По словам Аркус, Туровская умерла в Мюнхене. О дате и месте похорон пока информации нет. Известно, что они пройдут не в России, а в Мюнхене.
Майя Туровская родилась в Харькове. В 1947 году окончила филфак МГУ, год спустя – театроведческий факультет ГИТИСа. Печаталась с 1949 года, работала в НИИ теории, истории кино.
Являлась автором сценариев документальных фильмов, в том числе фильма Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм", а также монографий, посвященных театру и кинематографу, в частности режиссеру Андрею Тарковскому.
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