Сервис заказа горячего питания появился в приложении "Дневник МЭШ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервис "Выбор питания из меню", в рамках которого родители смогут выбирать для своих детей горячие блюда, появился в приложении "Дневник МЭШ". Об изменениях сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До такого нововведения родители могли воспользоваться этой услугой лишь на портале mos.ru и в приложении "Госуслуги Москвы".

"Теперь в единой цифровой среде родители смогут детально настроить меню ребенка: исключить блюда, которые ему заведомо не понравятся или не показаны по здоровью, заказать нужное количество порций", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

Ракова отметила, что родители смогут установить автоматический повтор понравившегося комплекса блюд на полгода вперед, узнать состав набора, его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов. Льготники при этом смогут просмотреть рацион и состав еды, которая предоставляется их детям бесплатно.

Благодаря новым функциям сервиса родители смогут запланировать варианты завтраков, обедов и ужинов на ближайшие две недели, но не позднее чем за два учебных дня до посещения столовой.

Родителям посоветовали также следить за балансом счета школьника, с помощью которого можно оплачивать питание в столовой. Для удобства взрослым порекомендовали настроить услугу автопополнения счета на mos.ru. Если на карте не хватит средств, то заказ отменят.

Стоимость блюд для школьника на ближайшие три дня резервируется на счете, поэтому ребенок не сможет потратить их в буфете. Деньги списываются лишь в тот день, когда ученик приложил карту "Москвенок" к терминалу в столовой. Если он не сделал этого, их автоматически спишут вечером.

Ранее сообщалось, что в России планируют разработать единый стандарт горячего питания для школьников. Авторы инициативы предложили установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, которые будут отвечать принципам рационального, сбалансированного питания. Кроме того, в стандарт должен войти отдельный список блюд для детей с хроническими заболеваниями.



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