Снег и до 6 градусов мороза ожидается в столичном регионе в среду

Предстоящим днем к столичному региону приблизится атмосферный фронт. Он принесет с собой небольшое количество осадков. В городе снега выпадет мало и местами. В области осадки будут умеренной силы, сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса мороза, по области до минус 6 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление останется на высоком уровне – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 75%.
Ранее сообщалось, что погода в Москве установила еще один рекорд. Температура воздуха в Москве вновь достигла своего максимума за зимний сезон. В понедельник воздух прогрелся почти до 3 градусов тепла.
Специалисты ЦОДД призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах в связи с ухудшением погоды.
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