Россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов

06 февраля 2018, 11:16
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Банки и платежные системы начали тестировать сервис, который позволит снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы, сообщают "Ведомости".
Сообщается, что несколько пилотных проектов провел Сбербанк. Как сообщил источник "Ведомостей", банк намерен запустить сервис во II квартале.
Если сервис Сбербанка действительно запустят, воспользоваться им смогут лишь держатели его карт. Более того, лишь в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк. На текущий момент Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает свыше половины торговых точек в стране.
Над внедрением новой технологии размышляет и платежная система Mastercard. Источник, приближенный к банку "Русский стандарт", рассказал, как Mastercard предполагает снимать наличные в кассе магазина.
Предполагается, что клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте. Одновременно он запрашивает у кассира выдать наличные, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных.
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