6 января в столице похолодает до -8 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в воскресенье, 6 января. Пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр Россиии.
Днем в мегаполисе от -6 до -8 градусов, по области столбики термометров опустятся до -11 градусов. Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
За первые дни средняя температура превышала норму на 4–6 градусов, выпало 17 миллиметров осадков, или 40 % от месячной нормы. Таким образом, сугробы выросли до 38 сантиметров при норме в 21.
В ближайшие дни похолодание продолжится. Столбики термометров в столице могут упасть до отметки в -13 градусов.
В Москве продолжает работать снегоуборочная техника. От последствий обильного снегопада город убирают тысячи машин и рабочих. Городские лыжные трассы и горнолыжные склоны привели в порядок с помощью специальных технических средств.
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