Ночью температура в Москве опустится до минус 17 градусов

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В ночь на понедельник, 7 января в Москву придет похолодание, температура опустится до 17 градусов мороза.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в воскресение, 6 января в столице ожидается до минус 8 градусов, а также местами небольшой снег и гололедица.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза, в ночь на понедельник может опуститься до минус 26 градусов.

Ранее сообщалось, что городские лыжные трассы и горнолыжные склоны Москвы приведены в порядок с помощью ратраков после сильных снегопадов.