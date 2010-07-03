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Москва 24

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Общество

19:21

Золушка XXI века. В интернете ищут хозяйку красной туфельки

общество

В интернете ищут хозяйку красной туфельки. Женская обувь была найдена в комплексе "Москва-Сити", передает телеканал Москва 24.

Пост с сообщением о потерявшейся туфельке опубликован в группе радиостанции Capital FM Moscow 105.3. Как уточняется, красная лаковая туфелька Saint Laurent Paris 36 размера была найдена на фуд-корте между башнями на Пресненской набережной. Ее обнаружили под одним из столов возле студии радиостанции 4 декабря в районе 22:00.

"Похоже, что в "Москва-Сити" уже начался сезон новогодних корпоративов. Вчера мы нашли недалеко от студии туфельку. Кто-то классно загулял и ушел домой в одной (туфельке. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Там также говорится, что отыскать девушку им не помогли и установленные возле студии камеры видеонаблюдения, поскольку этот стол в их поле зрения не попадает. Неравнодушных пользователей просят помочь найти хозяйку туфельки.

"Помогите нам, пожалуйста, скорее найти хозяйку! Перед праздниками будет совсем грустно потерять такую красивую (и судя по всему – дорогую) вещь! Наш адрес: Пресненская набережная дом, № 10, студия Capital FM Moscow", – говорится в сообщении.

Тем временем к настоящему моменту запись в группе просмотрели уже свыше двух тысяч пользователей.

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