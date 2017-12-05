Названы регионы РФ с высоким уровнем заболеваемости депрессией

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В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского назвали округа России с самым высоким уровнем заболеваемости депрессией.
Как передает RT, по данным за 2016 год, чаще всего депрессией болеют в Сибирском федеральном округе – на 100 тысяч населения приходится 96,6 тысячи страдающих.
На втором и третьем местах Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа. А вот на Северном Кавказе этот показатель самый ни низкий – всего 34,9.
В остальных округах страны заболеваемость депрессией ниже средней. Причем за 2012–2016 годы она сократилась на 8,5 процента – с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек.
Руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В.П. Сербского Борис Положий рассказал, что вместе с высоким уровнем депрессии в Сибирском круге и высокая частота самоубийств из-за недостаточной медпомощи.
При этом в Южном и Центральном округах хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба, поэтому до суицидов дело не доходит.
Эксперты отмечают, что причиной заболевания могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Она может начать развиваться от тяжелой беременности для плода, патологии родов и инфекционных детских болезней, а может из-за плохой экологии.
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