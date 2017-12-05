Экскурсии, квесты и спектакли готовит Московский зоопарк к Новому году

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Экскурсии, квесты и новогодний спектакль подготовил Московский зоопарк к Новому году.
Гостей ждут зимние экскурсии "Тайны ночного тропического леса" и "Пернатые обитатели Московского зоопарка". Экскурсия, посвященная птицам, проходит в недавно отреставрированном Доме птиц. В обновленных после ремонта вольерах с водоемами, деревьями и лианами живут тропические скворцы, птицы-носороги, попугаи, кулики, казуары, пингвины и многие другие редкие виды пернатых. Также гости увидят птенца кафрского рогатого ворона – обитателя африканской саванны, впервые родившегося в зоопарке. В экскурсиях можно поучаствовать по вечерам вторника и четверга после закрытия зоосада, сообщает Агентство "Москва".
В особняке-музее "Дом Клюева" можно послушать лекции по мировому искусству – Античности, Средним векам, Возрождению и Новому времени. 6 декабря в зоопарке состоится лекция историка искусства Елены Забродиной "Огюст Ренуар и Эдгар Дега: поэтичность и очарование обыденности".
В выходные дни декабря и на зимних каникулах в зоопарке состоятся новогодние интерактивные представления и квесты. Шоу "Странное варево" расскажет о том, как Снежная королева задумала стать главным зимним волшебником, приказав Снеговику помочь ей завладеть волшебством собак, из которых можно создать символ года.
24 декабря в музее-особняке "Дом Клюева" начнется новогодняя ярмарка с участием струнного квартета. В этом день в зоосаду состоятся мастер-классы по изготовлению открыток, елочных игрушек, карнавальных масок и раскрашиванию имбирных пряников.
На новой территории зоопарка в "ЗооДепо" покажут спектакль "Щелкунчик и Мышиный король". Новую версию "Щелкунчика" создали солист балета Большого театра Андрей Меркурьев и режиссер Павел Сеплярский. Новогодние спектакли пройдут 29 и 30 декабря, и со 2 по 8 января.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: