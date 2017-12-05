Экскурсии, квесты и спектакли готовит Московский зоопарк к Новому году

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Экскурсии, квесты и новогодний спектакль подготовил Московский зоопарк к Новому году.

Гостей ждут зимние экскурсии "Тайны ночного тропического леса" и "Пернатые обитатели Московского зоопарка". Экскурсия, посвященная птицам, проходит в недавно отреставрированном Доме птиц. В обновленных после ремонта вольерах с водоемами, деревьями и лианами живут тропические скворцы, птицы-носороги, попугаи, кулики, казуары, пингвины и многие другие редкие виды пернатых. Также гости увидят птенца кафрского рогатого ворона – обитателя африканской саванны, впервые родившегося в зоопарке. В экскурсиях можно поучаствовать по вечерам вторника и четверга после закрытия зоосада, сообщает Агентство "Москва".

В особняке-музее "Дом Клюева" можно послушать лекции по мировому искусству – Античности, Средним векам, Возрождению и Новому времени. 6 декабря в зоопарке состоится лекция историка искусства Елены Забродиной "Огюст Ренуар и Эдгар Дега: поэтичность и очарование обыденности".

В выходные дни декабря и на зимних каникулах в зоопарке состоятся новогодние интерактивные представления и квесты. Шоу "Странное варево" расскажет о том, как Снежная королева задумала стать главным зимним волшебником, приказав Снеговику помочь ей завладеть волшебством собак, из которых можно создать символ года.

24 декабря в музее-особняке "Дом Клюева" начнется новогодняя ярмарка с участием струнного квартета. В этом день в зоосаду состоятся мастер-классы по изготовлению открыток, елочных игрушек, карнавальных масок и раскрашиванию имбирных пряников.

На новой территории зоопарка в "ЗооДепо" покажут спектакль "Щелкунчик и Мышиный король". Новую версию "Щелкунчика" создали солист балета Большого театра Андрей Меркурьев и режиссер Павел Сеплярский. Новогодние спектакли пройдут 29 и 30 декабря, и со 2 по 8 января.