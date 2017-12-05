Три семилетних ребенка в Приморье получили вызовы в военкомат

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Три семилетних мальчика в приморском городе Уссурийске из-за технической ошибки получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет.

"Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы", – сообщил "Интерфаксу" представитель Уссурийского военокмата, пояснив, что из-за некорректных данных, предоставленных медучреждением, вызовы по ошибке получили трое детей 2010 года рождения.

Представитель военного учреждения не уточнил, придется ли детям явиться в комиссариат по этим вызовам.

В 2016 году в осенний призыв пошли 152 тысячи человек, в 2015 – 147 тысяч призывников.

Ранее международная компания Global Firepower оценила военную мощь России на "серебро". Впереди РФ оказались только США. Что касается живой силы, абсолютным лидером оказалась Индия – 4,2 миллиона военнослужащих. Не трудно догадаться, что на втором месте оказался Китай – 3,7 миллиона солдат. Далее идут Россия с 3,3 миллиона военнослужащих, США с 2,3 миллиона и Франция с 380 тысячами солдат.