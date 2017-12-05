Три семилетних ребенка в Приморье получили вызовы в военкомат

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Три семилетних мальчика в приморском городе Уссурийске из-за технической ошибки получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет.
"Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы", – сообщил "Интерфаксу" представитель Уссурийского военокмата, пояснив, что из-за некорректных данных, предоставленных медучреждением, вызовы по ошибке получили трое детей 2010 года рождения.
Представитель военного учреждения не уточнил, придется ли детям явиться в комиссариат по этим вызовам.
В 2016 году в осенний призыв пошли 152 тысячи человек, в 2015 – 147 тысяч призывников.
Ранее международная компания Global Firepower оценила военную мощь России на "серебро". Впереди РФ оказались только США. Что касается живой силы, абсолютным лидером оказалась Индия – 4,2 миллиона военнослужащих. Не трудно догадаться, что на втором месте оказался Китай – 3,7 миллиона солдат. Далее идут Россия с 3,3 миллиона военнослужащих, США с 2,3 миллиона и Франция с 380 тысячами солдат.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: