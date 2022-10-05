КС РФ вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Конституционный суд России принял решение о прекращении своего членства во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП), сообщается на сайте КС РФ.

Среди причин данного решения названо использование площадки ВККП для превращения КС России в объект политизированной антироссийской оценки сообществом конституционных судов и эквивалентных институтов.

"Конституционный Суд РФ подтвердил свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых ВККП была изначально образована, и засвидетельствовал свое уважение тем ее членам, которые не занимают антироссийскую позицию", – говорится в сообщении.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы.

В июле 2022 года президент Владимир Путин своим указом освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.



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