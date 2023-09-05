В РФ предложили присвоить 10 населенным пунктам звание города трудовой доблести

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Десять населенных пунктов России претендуют на присвоение звания "Город трудовой доблести". С таким предложением к Владимиру Путину обратился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании российского оргкомитета "Победа".

По словам сенатора, среди претендентов как крупные региональные центры, так и небольшие города. В список вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Турчак отметил, что всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта.

Статус "Город трудовой доблести" получают населенные пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

В марте Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести".

Путин добавил, что подготовка соответствующего обращения в федеральные органы власти является вполне реализуемой.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам. Так, наградой удостоили Астрахань, Норильск, Орск, Вологду, Горловку, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.