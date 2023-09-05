05 сентября, 16:06Общество
В РФ предложили присвоить 10 населенным пунктам звание города трудовой доблести
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Десять населенных пунктов России претендуют на присвоение звания "Город трудовой доблести". С таким предложением к Владимиру Путину обратился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании российского оргкомитета "Победа".
По словам сенатора, среди претендентов как крупные региональные центры, так и небольшие города. В список вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Турчак отметил, что всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта.
Статус "Город трудовой доблести" получают населенные пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.
В марте Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести".
Путин добавил, что подготовка соответствующего обращения в федеральные органы власти является вполне реализуемой.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам. Так, наградой удостоили Астрахань, Норильск, Орск, Вологду, Горловку, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.
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