Роспотребнадзор выявил снижение числа детских лагерей с нарушениями санитарных норм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество детских оздоровительных лагерей с нарушениями санитарных норм уменьшилось в РФ в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Проверено свыше 33 тысяч лагерей, из которых 88% – в ходе профилактических визитов, так как располагались на базе образовательных организаций и 12% – в ходе плановых проверок", – поделились в ведомстве.

По итогам проверок Роспотребнадзор составил около 4 тысяч протоколов, а также вынес более 3,5 тысячи постановлений.

Кроме того, в РФ сократилось в три раза число поступивших обращений на организацию питания в лагерях. Вместе с этим, уточнили в Роспотребнадзоре, количество проверенных пищевых продуктов выросло на 11% в сравнении с 2022 годом.

В общей сложности за период проверочных мероприятий сотрудниками ведомства было отобрано и исследовано свыше 10 тысяч проб пищевых продуктов, более 31 тысячи проб питьевой воды, почти 3,5 тысячи проб воды открытых водоемов. Роспотребнадзор проанализировал порядка 2 тысяч пассажирских составов, которые перевозили несовершеннолетних.

Ранее в ведомстве заявили, что во всех российских школах были сформированы безопасные условия, они готовы к приему детей. Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Галина Яновская сообщила, что субъекты РФ провели по этому вопросу большую работу.