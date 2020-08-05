За сутки в США коронавирусом заразились более 57 тысяч человек

Фото: AP Photo/Steven Senne
57 540 человек заразились коронавирусом в США за последние сутки, сообщает "Экспресс газета".
Общее число заразившихся в стране достигло 4 771 846 человек.
За этот же период в стране скончались 1399 человек. Таким образом, за все время пандемии в США количество летальных исходов достигло отметки в 156 839 человек.
В России за сутки выявили 5 204 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Активно и без клинических проявлений было установлено 1342 (25,8 процента) случая.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,1 миллиона случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
В России выявлено 866 627 случаев COVID-19, вылечились 669 026 человек, скончались 14 490.
Специалист ответил на вопросы о COVID-19
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