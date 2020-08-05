Врачи перечислили простые методы борьбы с тошнотой в дороге

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Для того, чтобы побороть тошноту в дороге специалисты рекомендуют держать взгляд в одной точке, а также дышать свежим воздухом, если есть такая возможность. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Рекомендации по борьбе с тошнотой предоставили в Национальной службе здравоохранения Англии.
Улучшить самочувствие в дороге позволит чай с имбирем или имбирным печеньем – неприятное чувство тошноты на время отступит.
Перед путешествием специалисты призывают не нагружать желудок острой или тяжелой пищей.
Для борьбы с морской болезнью необходимо закрыть глаза и начать медленно дышать, а после выпить немного воды.
Отвлекать себя в пути врачи рекомендуют просмотром фильмов и чтением книг. При этом важно не наблюдать за движущимися объектами.
Ранее специалист рассказала, как вести себя в отпуске людям с сахарным диабетом. В первую очередь, им необходимо брать с собой глюкометр, тест-полоски, запас необходимых лекарств или инсулина.
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