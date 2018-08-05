Starbucks планирует принимать для оплаты криптовалюту

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Starbucks планирует принимать к оплате криптовалюты в сети своих кофеен. Оплата будет производиться с помощью специально разработанной платформы Bakkt. Планируется, что платформа будет хранить криптовалюты и обменивать их на доллары, передает ТАСС.

По планам разработчиков, платформу могут запустить уже в ноябре этого года. Пока не уточняется, когда платформа сможет подключиться к Bakkt, создаваемой не только для обслуживания клиентов Starbucks, но и для других компаний.

Ранее сообщалось, что в 17 столичных библиотеках появятся кофейни до конца 2018 года. Пять кафетериев появятся в читальнях, расположенных в центре города, четыре – в южных библиотеках, еще три – на юго-западе, и по одной кофейне – на западе, юго-востоке, востоке, северо-востоке и северо-западе.