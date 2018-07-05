В Минздраве оценили возможность пересмотра списка наркотических препаратов

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В Минздраве России оценили возможность пересмотра перечня лекарств, считающихся наркотиками, после задержания матери смертельно больного ребенка Екатерины Конновой. Ее подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ.

Как пояснили в ведомстве, регистрация таких лекарств носит заявительный характер. В ведомстве добавили, что в России установлены короткие сроки экспертизы для оценки его качества препаратов, их эффективности и соотношения пользы с риском. Исследования проводят в течение 110 рабочих дней. "Для сравнения: аналогичный срок в Европе составляет около семи месяцев, в США – около 10 месяцев, в Японии – 1,5 года", – цитирует представителей ведомства RT.

В России также возможна ускоренная регистрация препаратов для педиатрии, лечения орфанных заболеваний и первых трех регистрируемых воспроизведенных препаратов. Она займет 60 дней.

Ранее сообщалось, что 38-летняя мать ребенка-инвалида была задержана в столице за попытку продажи через интернет лекарства, содержащего наркотическое вещество диазепам. Лекарство было приобретено для сына, но перестало помогать. После этого женщина решила его перепродать.

Екатерина Коннова, заявила, что не знала о запрете на продажу препарата. Во время получения рецепта, по ее словам, его описали, как "противосудорожное" средство.

Генпрокуратура России намерена изучить материалы дела. Ведомство также проконтролирует ход расследования инцидента.