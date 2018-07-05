Исследователи обнаружили гены одиночества

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Исследователи из Кембриджского университета изучили данные полумиллиона человек и пришли к выводу, что то, насколько одинокими мы себя ощущаем, может быть заложено на генном уровне. Специалисты выделили регионы генов, которые связаны с одиночеством.
По словам исследователей, человек, чаще всего, винит в одиночестве окружающий мир и жизненный опыт. Но согласно исследованию, одиночество может быть обусловлено генетически, пишет "Газета.ру".
Специалисты также нашли доказательства вероятной связи между ожирением и одиночеством.
Как сообщалось ранее, американские ученые разработали генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма. Исследователям впервые удалось поменять структуру одного из "генов аутизма" и добиться исчезновения некоторых его симптомов. Специалисты работали с одной из самых тяжелых и хорошо изученных форм аутизма, связанной с так называемым синдромом "ломкой Х-хромосомы".
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