Россия оказалась в пятерке самых работающих стран

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Россия второй год подряд оказалась в пятерке самых работающих стран, сообщает РБК.

В 2017 году каждый занятый в среднем отработал до 1980 часов. Это на шесть часов больше, чем годом ранее, говорится в ежегодном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о труде и занятости.

Показатель в России вырос впервые с 2014 года, хотя страна уже не впервые попадает в список самых работающих. Больше, чем в РФ, в прошлом году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Обошла Россия по этому показателю США, Японию и Германию, в которых, согласно стереотипам, трудоголизм стал одной из особенностей социального поведения.

При этом РФ серьезно отстает от ведущих стран по "качеству работы". Под этим термином ОЭСР понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения. Россия в этом рейтинге занимает девятое место с конца.