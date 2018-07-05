Пять миллионов футбольных болельщиков посетили города-организаторы ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов заявил, что с начала мундиаля ЧМ-2018 российские города-организаторы посетили почти 5 миллионов туристов, передает Агентство "Москва".

"Общее число человек, которые приняли города чемпионата мира, на данный момент составило более 5 миллионов туристов", – сообщил глава Ростуризма.

Основная масса туристов прибыла в Москву – более 2,7 миллиона человек. Прирост числа туристов в городах-организаторах составил от 19% в Москве до 1678% в Саранске. Средний показатель прироста показал 74%. Более 2,9 миллионов иностранцев приняли города-организаторы с начала игр.

Ранее были названы популярные вопросы футбольных болельщиков ЧМ-2018 в Москве. Самым необычным вопросом туристов стала просьба переночевать в метро с безлимитным билетом.