Взять зонтик и одеться потеплее? Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После прохладной и дождливой среды москвичам пообещали небольшое потепление. При этом вероятность дождей сохранится. Такой прогноз дает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, в ночь на четверг, 5 июля, ожидается кратковременный дождь. При этом минимальная температура воздуха составит плюс 11−13 градусов.

Днем 5 июля будет облачно с прояснениями. Также не исключены небольшие дожди. Воздух прогреется до плюс 20−22 градусов. Юго-западный ветер, переходящий в западный, будет дуть со скоростью 6−9 метров в секунду.

Ранее циклон с севера Атлантики принес в столицу дождевые облака и резко остудил воздух, 4 июля в столице было всего +17 градусов, что, по словам синоптиков, далеко от климатической нормы.

После пика похолодания температура воздуха в городе начнет повышаться, заверили специалисты. При этом дожди продолжатся и во второй половине недели, и москвичам посоветовали носить с собой зонтики.