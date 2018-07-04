Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода‍

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Такой пасмурной и прохладной погоды, как 4 июля, на этой неделе не будет, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Тем не менее жары тоже не ожидается, сообщает "Вечерняя Москва".
По прогнозам, среда должна стать самым прохладным днем недели, столбики термометров поднимутся не более чем до 17–19 градусов. В столице будет облачно, после 15:00 усилятся дожди. Температура окажется на 2–3 градусов ниже средних многолетних значений. Ночь на 5 июля тоже будет самой холодной – до 13 градусов выше нуля.
Облачность сохранится на всю неделю. Возможны дожди, местами – гром. В то же время солнце будет выглядывать из-за облаков, поэтому воздух прогреется до 21–23 градусов тепла, а к воскресенью – до 25. Горожанам на текущей неделе посоветовали носить с собой зонтики.
В центре погоды "Фобос" заявили, что сегодня в Москве выпадет почти 15 процентов месячной нормы осадков. Погода с повышенной влажностью, низким атмосферным давлением и температурой ниже нормальной может повлиять на здоровье людей с ревматоидными заболеваниями суставов, страдающих хроническими бронхитами и бронхиальной астмой. Гипотоники могут столкнуться с недомоганием и головной болью.
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