Осенние будни. В столицу пришло похолодание

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В столичном регионе станет прохладнее, ожидаются умеренные кратковременные дожди. В среду, 4 июля, воздух в Москве прогреется до 20 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
Наиболее интенсивный дождь прогнозируют во второй половине дня. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и будет ниже нормы.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что почти 15% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду.
Такая погода с повышенной влажностью, низким атмосферным давлением и температурой ниже нормальной может повлиять на здоровье горожан с ревматоидными заболеваниями суставов, страдающих хроническими бронхитами и бронхиальной астмой. Гипотоники могут столкнуться с недомоганием и головной болью.
Июль в Москве начался с прохлады. Однако к концу рабочей недели вновь начнет теплеть, и к выходным столбики термометров должны подняться до 24–26 градусов.
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