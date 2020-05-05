Более 1,4 тысячи российских военнослужащих заболели коронавирусом – Минобороны

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В министерстве обороны РФ рассказали, 1475 человек заболели коронавирусом среди российских военнослужащих, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что из них 378 зараженных стали пациентами военных госпиталей, 14 – гражданских медицинских учреждений. 514 человек расположены в изоляторах по месту службы, в то время как 569 военнослужащих проходят курс лечения в домашних условиях.

В Минобороны подчеркнули, что тяжелая форма протекания болезни обнаружена у трех человек. Коронавирус средней тяжести зафиксировали у шести военнослужащих. У остальных инфицированных не обнаружено клинических симптомов проявления COVID-19.

Кроме того, по сведениям ведомства, коронавирусом заболели 1186 представителей военных вузов. Среди них 122 человека проходят лечение на дому, 604 зараженных разместили в изоляторах по месту службы, а 436 человек лечатся в госпиталях Минобороны. У всех военнослужащих в военных вузах течение болезни проходит бессимптомно.

В министерстве отметили, что среди представителей российской армии 174 человека излечились от коронавируса. 187 случаев выздоровления зафиксировали среди сотрудников и курсантов военных вузов.

Ранее стало известно, что с 12 мая начнется работа призывных комиссий в субъектах и муниципалитетах РФ. Людей, которые должны поступить на службу, будут отправлять в армию с 20 мая.