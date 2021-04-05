Познер пообещал еще вернуться в Грузию

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Журналист Владимир Познер пообещал вернуться в Грузию. Об этом он сообщил на своем сайте.

"Я, конечно, еще приеду вновь в Грузию. Это безусловно <...> Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода – не знаю, как это назвать, – шабаш, что ли", – написал он.

Познер также отметил, что ему удалось отпраздновать день рождения вернувшись в Москву. Обиды на Грузию он не держит, добавил телеведущий и напомнил, что он почетный кахетинец.

Ранее Владимир Познер отправился в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, и планировал вернуться 3 апреля. Из-за его визита в городе прошли протестные акции. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.