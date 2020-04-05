ЦОДД проведет онлайн-урок по безопасности движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

ГКУ "Центр организации дорожного движения" проведет онлайн-урок. Он будет посвящен безопасности движения, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

"Самоизоляция как ресурс. Завтра в 12:00 ждем детей (и их родителей) у мониторов – у нас онлайн-урок по безопасности движения", – отмечается там.

Так, занятие состоится 6 апреля. Для того чтобы присоединиться к уроку, необходимо будет пройти по адресу zoom.us/j/6771754718 и использовать пароль 725073.

Подобный формат общения с горожанами был запущен в связи с введенным в столице режимом самоизоляции. На этом фоне многие соцучреждения стали создавать обширные онлайн-программы.

Так, ранее ряд онлайн-мероприятий также подготовили культурные центры столицы. Они пригласили москвичей на увлекательные лекции, видеоэкскурсии и виртуальные выставки.