Воробьев рассказал о введении пропускного режима в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о введении на территории региона пропускного режима. Он заявил, что в подобной мере пока нет необходимости, передает РИА Новости.

Также известно, что Воробьев распорядился усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в области. В частности, был уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать в настоящее время.

Отмечается, что к таковым учреждениям были отнесены не имеющие возможность остановки деятельности непрерывно действующие организации, продуктовые магазины и торговые точки с непродовольственными товарами первой необходимости и те организации, которые оказывают им складские и логистические услуги. Также продолжат работу учреждения, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и строительный комплекс.

Губернатор уточнил, что работающие предприятия обязали соблюдать социальную дистанцию в полтора метра между работниками и посетителями. Накануне о такой мере сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо этого, в Подмосковье запретили прием от граждан лома и отходов цветных металлов.

Ранее сообщалось, что в Москве предпримут жесткие решения для предотвращения COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в столице зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусной инфекцией.

В Москве были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля.