Воробьев рассказал о введении пропускного режима в Подмосковье

11:10
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о введении на территории региона пропускного режима. Он заявил, что в подобной мере пока нет необходимости, передает РИА Новости.
Также известно, что Воробьев распорядился усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в области. В частности, был уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать в настоящее время.
Отмечается, что к таковым учреждениям были отнесены не имеющие возможность остановки деятельности непрерывно действующие организации, продуктовые магазины и торговые точки с непродовольственными товарами первой необходимости и те организации, которые оказывают им складские и логистические услуги. Также продолжат работу учреждения, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и строительный комплекс.
Губернатор уточнил, что работающие предприятия обязали соблюдать социальную дистанцию в полтора метра между работниками и посетителями. Накануне о такой мере сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо этого, в Подмосковье запретили прием от граждан лома и отходов цветных металлов.
Ранее сообщалось, что в Москве предпримут жесткие решения для предотвращения COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в столице зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусной инфекцией.
В Москве были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: